Dalla Spagna: un pallone d’oro per Bonucci e Chiellini

I due difensori della Juventus protagonisti del torneo

redazionejuvenews

La Nazionale Italiana di Roberto Mancini ha vinto l'Europeo itinerante, rinviato dallo scorso anno a causa del COVID. Gli Azzurri si sono imposti nella finale di Wembley contro l'Inghitlerra padrona di casa, vincendo ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Al gol di Shaw per gli inglesi in apertura, ha risposto Leonardo Bonucci nel secondo tempo, portando la sfida ai supplementari e poi ai calci di rigore, dove Donnarumma ha spento le residue speranze inglesi e dato via alla festa tricolore. Una festa che ha attraversato tutto lo stivale e tutte le comunità italiane in giro per il mondo, come testimoniato da molte foto e video caricati sui social network.

Ieri poi il giro della Nazionale sul pullman scoperto per le vie di Roma: un fiume di tifosi ha scorato gli Azzurri per le vie del centro della Capitale, dal pomeriggio fino alla sera tardi, per una festa che non voleva proprio finire e che i calciatori e i tifosi si sono goduti fino all'ultimo minuto. Oggi gli eroi di Euro2020 sono partiti per le meritate vacanze, ma sulla stampa nostrana e su quella estera continuano gli elogi alla Nazionale e soprattutto alla coppia centrale formata da Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

I due difensori della Juventus sono stati autori di un grande Europeo, che ha permesso ai due di ricevere elogi da tutta la stampa estera e italiana: proprio per questo il giornale spagnolo Marca, colpito dalla solidità difensiva della coppia centrale bianconera, ha lanciato una provocazione relativa al Pallone d'Oro: stando a quanto scrive il giornale spagnolo, Bonucci, oltre alla prestazione perfetta in fase difensiva, ha realizzato il gol decisivo per portare la finale ai supplementari, mentre Chiellini ha annullato Kane non lasciando mai calciare verso la porta di Donnarumma il capitano inglese. "La coppia offre più sicurezza di un milione di antifurti" continua il giornale, con i due italiani che hanno fatto colpo nel cuore di tutta l'Europa.