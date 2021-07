Delusione Inghilterra, Southgate: “Usciamo a testa alta”. Kane: “Sconfitta farà male per un po’”

Le voci dei protagonisti dell'Inghilterra

Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Italia a Wembley: "Si vince e si perde insieme, nessuno è solo. Ho scelto io i rigoristi, ho chiesto io ai giocatori di tirare dal dischetto. I ragazzi devono uscire a testa alta. Hanno fatto meglio di qualsiasi altra squadra negli ultimi 50 anni. Devono essere orgogliosi per quello che hanno fatto. Ovviamente fa male perdere dopo essere andati così vicini a un successo che non capita tutti i giorni. Complimenti all'Italia che è stata fantastica nel corso di tutto l'Europeo. Con la palla è stata un po' più brava rispetto a noi. In difesa è stata forte abbastanza da bloccarci qualsiasi iniziativa ed è stata costante in questo. Saka? E' stata una mia decisione affidargli quel rigore, quindi è totalmente mia la responsabilità: non è colpa sua, di Marcus Rashford o Jadon Sancho. Ci abbiamo lavorato in allenamento e questo è l'ordine migliore a cui siamo arrivati".