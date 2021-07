Chiellini: “Abbiamo vinto meritatamente, sentivamo che c’era qualcosa di speciale nell’aria”

Il difensore ha parlato

Giorgio Chiellini , difensore della Juventus e della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra in finale della coppa d'Europa per nazioni. Queste le sue parole: "Qualche lacrimuccia è scesa. Ce lo siamo meritato tutti, a quest'età ci rendiamo ancora più conto di cosa significhi vincere un trofeo così. È da fine maggio che diciamo che c'è nell'aria qualcosa di magico, giorno dopo giorno è stato sempre più così. Oggi Sirigu prima della partita ha fatto una sorpresa: ha raccolto un video di tutti i nostri cari, e ci a fatto piangere sul pullman prima della partita. Donnarumma? Chiamiamo tutti i portieri Gigi , così ne troviamo uno ogni vent'anni. Se farò il Mondiale? Già tanto se riesco a correre domani, andiamo con calma. Leo e Gigio sicuramente sì. Ognuno ha un ruolo e delle doti, io e Leo siamo diversissimi, e cerchiamo di sfruttare le nostre qualità nel migliore die modi.

Poi ancora: "Se ci vogliamo bene è perché cerchiamo di sfruttare i nostri pregi e lasciare perdere i difetti. Questo vale per tutto il gruppo, il segreto è far risaltare i pregi di ognuno, e ci siamo riusciti. Queste le sue parole, invece, ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo vinto meritatamente, sentivamo che c'era qualcosa di speciale nell'aria. Ce lo meritiamo, se lo merita tutta l'Italia. Adesso godiamocela! La chiave è sempre stata giocare a calcio e divertirci. Nonostante il cazzotto subito a freddo, col gol inglese dopo appena due minuti, abbiamo comandato per il resto della partita. L'abbiamo voluta in tutti i modi e abbiamo fatto la storia, siamo campioni d'Europa. Cos'ho pensato dopo l'errore di Jorginho dal dischetto? Avevamo Gigione... Siam passati da Gigi a Gigio (ride, ndr). Siamo tutti felici e non vediamo l'ora di festeggiare domani con tuti gli italiani".