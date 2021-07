Ronaldo capocannoniere di Euro2020

Battuti gli altri attaccanti delle Nazionali

redazionejuvenews

Ieri sera si è concluso l'Europeo, con l'Italia che ha trionfato sull'Inghilterra in finale ai calci di rigore, diventando Campione D'Europa. La nazionale di Roberto Mancini ha concluso sull'1-1 i novanta minuti regolamentari della partita, con gol gol di Bonucci che ha pareggiato quello in apertura della Nazionale Inglese. Una finale sofferta e tirata, che ha in calce anche la firma di Gigio Donnarumma, autore ai rigori della parata decisiva che ha consegnato la coppa in mano a Capitan Chiellini. La festa Azzurra è andata avanti tutta la notte, con la squadra che in mattinata è arrivata a Roma dove alle 17 è attesa dal capo dello stato Mattarella, ieri presente a Wembley per seguire la squadra dal vivo.

Un grande torneo e una grande soddisfazione per tutta la Nazione, che fino a questa mattina è stata tenuta sveglia da festeggiamenti, canti e balli: tutte le piazze italiane hanno visto infatti migliaia di tifosi invaderle per festeggiare i ragazzi di Roberto Mancini, autori di un'impresa che rimarrà nella storia per molto tempo. Al termine della finale di ieri, il portiere azzurro Gigio Donnarumma ha vinto il trofeo come miglior giocatore del torneo, con gli azzurri che hanno anche portato a casa il premio personale dato al migliore giocatore della rassegna.

L'unico premio che la nazionale di Mancini non ha raggiunto è quello di capocannoniere, che tanto per cambiare è finito nella collezione di Cristiano Ronaldo: nonostante l'uscita della Nazionale portoghese agli ottavi di finale per mano del Belgio, il calciatore della Juventus, con i suoi 5 gol è riuscito a rimanere il capocannoniere del torneo, anche se con lo stesso numero di gol dell'attaccante della Repubblica Ceca Patrik Schick. Ronaldo ha vinto però il titolo grazie all'assist fornito a Diego Jota per un suo gol, secondo criterio di calcolo per il vincitore del premio di miglior goleador in caso di pareggio di reti. Un altro premio per Ronaldo, che si appresta a prendere decisioni sul suo futuro.