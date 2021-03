ESCLUSIVA – PAZIENZA: “Penso che CR7 possa lasciare la Juve. Fagioli? Deve fare come Marchisio…”

L'ex centrocampista della Juve ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

Dopo aver battuto il Cagliari per 3-1, la Juventus ora ospiterà il Benevento di Filippo Inzaghi all'Allianz Stadium, dove in ballo ci saranno 3 punti pesantissimi per entrambe le squadre. Ad analizzare quello che è stato il cammino dei bianconeri fino a questo momento, è stato l'ex giocatore della Vecchia Signora Michele Pazienza che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Pensi che sia giusto riconfermare Pirlo?

"Considerando che c'è stata una riforma generale, sia dal punto di vista della guida tecnica sia dal punto di vista dei giocatori, qualcuno si doveva aspettare che non fosse una stagione come le altre. Io credo che sia la società che Pirlo sapevano dall'inizio che ci potesse essere questo tipo di problema. Nel momento in cui decidi di ringiovanire una rosa devi mettere in conto che ci vuole tempo per riprogrammare il tutto ed ottenere dei risultati, ma credo che in questo percorso abbia avuto un buon inizio però ci vorrà del tempo per avere i risultati che la Juve si aspetta. Penso che questa situazione sarebbe capitata anche con un allenatore piu esperto".

Dopo l'eliminazione dalla Champions, qualora non dovesse arrivare neanche lo scudetto si può parlare di stagione fallimentare?

"No, io parlerei di una stagione di transizione. La Juve nel formulare alcune scelte aveva gia messo in conto che potevano non vincere il campionato. Nel momento in cui decidi di ripartire con un nuovo progetto, è vero che se ti chiami Juve sei obbligata a vincere ma se ringiovanisci hai bisogno di tempo, inevitabilmente".

Quanto è pesata l'assenza di Dybala in questa stagione?

"Se a tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora, aggiungiamo tutte le problematiche emerse dagli infortuni, è chiaro che queste vanno a pesare. E' vero che mancano tantissime partite ma è chiaro che vedo l'Inter molto favorita per la vittoria finale".

Pensi che Ronaldo possa lasciare la Juve?

"Sinceramente leggendo quelle che sono state le dichiarazioni degli esponenti del Real, qualche dubbio sulla sua permanenza ce l'ho ed è possibile che possa accadere. Detto ciò è chiaro che la Juve abbia bisogno di innesti importanti, aldilà del fatto se c'è o meno Cristiano. E' giusto avere molti giovani in squadra ma bisogna affiancarli a dei campioni gia affermati, soprattutto serve gente che sappia tenere unito lo spogliatoio come lo sono Chiellini e Buffon o, come lo era Del Piero. Sicuramente se la Juve riprendesse Pogba sarebbe una figura di riferimento perche oltre ad essere un campione conosce l'ambiente e la Juve ha bisogno di campioni come lui".

Credi che la Juve e Mancini debbano puntare su Fagioli?

"Non conosco bene il ragazzo. So che ha dei valori e delle caratteristiche importanti però per metterti in mostra alla Juve devi essere un fenomeno a quell'età. Però lo puoi diventare percorrendo strade diverse come lo hanno fatto Insigne o Marchisio che, sono andati a farsi le ossa altrove e poi si sono affermati nei loro club. Magari è gia pronto per la Juve però bisogna vedere se regge una pressione simile perchè è veramente giovane".

Ringraziamo gentilmente Michele Pazienza per la disponibilità.