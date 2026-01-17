ESCLUSIVA – Mastroianni (Dazn): “Juve? Io vi dico che Spalletti…”

Il giornalista e telecronista di Dazn è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu, e ha parlato del periodo dei bianconeri

Di Lorenzo Bozzetti

Dopo il brillante 5-0 ottenuto contro la Cremonese lo scorso lunedì 12 gennaio, la Juventus di Luciano Spalletti questa sera si recherà all’Unipol Domus per affrontare il Cagliari. Una gara che per i bianconeri rappresenta una chiara opportunità per provare a dare ulteriore continuità alla serie di risultati positivi ottenuti consecutivamente nelle ultime giornate di Serie A e, al tempo stesso, per continuare a lottare nella corsa per un posto in Champions League per la prossima stagione. Da questo punto di vista Dario Mastroianni, giornalista e telecronista di DAZN, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per analizzare l’importante successo ottenuto dalla Juventus contro la squadra di Davide Nicola, commentare il recente periodo di forma di alcuni giocatori bianconeri (come ad esempio David e Miretti) e, inoltre, offrire il proprio pensiero riguardo al tipo di partita che la squadra di mister Spalletti potrebbe affrontare questa sera contro la compagine sarda allenata da Fabio Pisacane. Di seguito le sue dichiarazioni.

Qual è la sua opinione riguardo al momento che sta vivendo la Juventus?

“Momento importante di crescita. Provando ad andare oltre il risultato, cosa che siamo poco abituati a fare, c’è una crescita evidente della squadra nelle prestazioni. C’è un abisso tra la Juventus vista a Pisa e quella che ha affrontato Lecce, Sassuolo e Cremonese. L’1-1 contro il Lecce ha fatto rumore per il rigore sbagliato da David, ma la prestazione è stata di ottimo livello, confermata poi al Mapei e contro la Cremonese, la strada è quella giusta”.

Che sensazioni le ha lasciato il successo ottenuto dalla squadra bianconera contro la Cremonese?

“Sensazioni di una squadra che ha iniziato ad abbracciare le idee di Luciano Spalletti, la cui mano si vede chiaramente. Sta venendo fuori, finalmente, il potenziale offensivo della rosa, stanno aumentando le soluzioni offensive, che prima invece confluivano sempre e solo nelle giocate di Yildiz, soprattutto nei momenti di difficoltà, e di conseguenza è notevolmente aumentata la produzione offensiva”.

Con una vittoria del genere, che segnale manda la Juventus di Luciano Spalletti al campionato?

“Nessuno in particolare per quanto mi riguarda, nessun messaggio in chiave scudetto o altro. Semplicemente la consapevolezza di aver trovato il cammino, il momento per mandare un messaggio sarà il 25 gennaio…”.

Come valuta il periodo di David? Nelle ultime partite è apparso in crescita: cosa l’ha colpita maggiormente delle sue recenti prestazioni e su cosa, invece, deve migliorare per essere decisivo con maggiore continuità?

“Prima di tutto stiamo parlando di un attaccante forte, che negli ultimi 3 anni ha sempre segnato più di 20 gol a stagione con il Lille e che nel 2024/25 tra club e nazionale ha chiuso in doppia-doppia con 35 reti e 15 assist. Non mi hanno colpito le ultime prestazioni positive, piuttosto quelle negative della prima parte di stagione, perché lontane dal livello del giocatore. Deve semplicemente continuare a crescere di pari passo con la squadra, sfruttando un contesto più sereno e più funzionale anche alle sue caratteristiche”.

Contro la squadra di Davide Nicola è stato possibile assistere ad una grande prova di Miretti: quanto può crescere questo calciatore e quale può essere il suo ruolo nella Juventus di Luciano Spalletti?

“Tanto. Prima di tutto perché Spalletti è un maestro raro e poi perché i margini del giocatore sono ancora ampi. Ha caratteristiche fondamentali per giocare in quella posizione: primo controllo fine, posizionamento del corpo sempre corretto, pulizia nella giocata, sta imparando a leggere sempre di più gli spazi in cui ricevere. Se i presupposti sono quelli delle due partite con Sassuolo e Cremonese, allora avrà un ruolo molto importante in questa squadra”.

È in corso la sessione invernale di calciomercato. In quale settore, secondo Lei, la Juventus dovrebbe eventualmente intervenire con maggior forza e convinzione?

“Mi sembra che le idee siano chiare. Un vice Kalulu vista la bocciatura di Joao Mario e un vice Yildiz. Fondamentale riuscire ad avere la possibilità di gestire un po’ le energie, Kalulu non ha saltato nemmeno un secondo in stagione. A gennaio è difficile fare investimenti massicci, sarà diverso invece il mercato estivo qualora dovesse arrivare la qualificazione in Champions, dove mi aspetto un acquisto importante a centrocampo”.

Nella prossima gara di campionato la Juventus incontrerà il Cagliari, squadra reduce dalla pesante sconfitta contro il Genoa. Quali potrebbero essere, dal suo punto di vista, i principali ostacoli che la squadra di mister Spalletti potrebbe incontrare contro la squadra sarda?

“Il Cagliari ha dei valori e la trasferta all’Unipol è sempre scomoda, talvolta anche per fattori climatici come vento e campo secco. Mi aspetto un’altra partita molto intensa, più difficile delle ultime due. Il risultato è ovviamente una priorità, ma credo che prima di tutto Spalletti si aspetti un’altra conferma dal punto di vista prestativo”.