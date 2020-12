ESCLUSIVA – CUCCUREDDU: “La Juventus è in crescita. Se con la Fiorentina gioca come nelle ultime partite non ci saranno problemi”

di Marco Bongianni

TORINO – La Juventus si è rilanciata nella sua corsa in campionato: con la grande vittoria per 4-0 contro il Parma, infatti, i bianconeri conquistano altri tre punti fondamentali nella corsa Scudetto. Domani sera andrà in scena un’altra importantissima sfida per la squadra di Andrea Pirlo, che se la vedrà contro la Fiorentina. Alla vigilia di questo big match, Antonello Cuccureddu ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione, parlando della partita di domani e del momento della Vecchia Signora.

Una grande vittoria sabato sera per la Juventus contro il Parma: secondo lei la squadra sta trovando il giusto equilibrio? In cosa potrebbe migliorare?

“Se c’è da migliorare è sicuramente per qualche singolo giocatore. La squadra, infatti, l’ho vista in crescita rispetto alle altre prestazioni. Quindi, noi juventini siamo contenti che la squadra si stia esprimendo in questo modo, perché ha dimostrato di essere una grande squadra. Pertanto, ci auguriamo che continuino così”.

McKennie, nelle ultime partite, ha sfornato delle buone prestazioni: secondo lei potrebbe rivelarsi l’asso nella manica di Pirlo?

“A me piace tantissimo questo giocatore: è bravo sia in fase difensiva che offensiva e si sa inserire, caratteristica che gli altri centrocampisti non hanno. Vedo che, soprattutto, guarda la porta, piuttosto che aiutare in difesa. Per me è molto bravo, perché gioca con rapidità, gioca veloce ed è stato proprio un bell’acquisto“.

Domani sera si giocherà Juventus-Fiorentina: cosa si aspetta da questa partita?

“Se la Juve dovesse giocare come ha giocato l’ultima partita, non ci saranno problemi. Affronterà una Fiorentina che ha dei grandissimi problemi. É chiaro che non bisogna abbassare la guardia, però se la Juve gioca come ha giocato l’altro giorno non dovrebbe esserci partita. La Fiorentina, purtroppo, ha tanti problemi e si vede dalla classifica e dai risultati; non sta andando molto bene. Però, non bisogna calare di attenzione”.

Lei è un doppio ex di questa partita: cosa significa la sfida tra Juve e Fiorentina per un giocatore? Cosa si prova da entrambe le parti nei giorni precedenti a questo match?

“A Firenze ho fatto tre anni veramente belli. Questa partita è una classica del nostro campionato, anche se adesso c’è una discrepanza enorme tra le due squadre. La Juventus è sicuramente molto più forte di questa Fiorentina, però i viola, giocando contro i bianconeri, tireranno fuori il carattere. Dispiace che stiano andando così male, anche con il nuovo allenatore: Cesare Prandelli, poi, lo conosco bene, siamo stati anche colleghi. Certo, è dura, però io sono juventino: in questi casi si dice “Vinca il migliore”. Se potessi scegliere, dunque, è chiaro che la Juve è superiore”.

Infine l’ultima domanda, per salutarla e ringraziarla. Da poco ci ha lasciato Paolo Rossi, uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano. Lei ha un ricordo legato a Pablito?

“Abbiamo giocato assieme alcuni anni, lui era molto più giovane. Abbiamo fatto parte insieme della spedizione in Argentina per i Mondiali e io ho ancora delle foto con lui. Lui è stato veramente un grande, ha vinto anche il Mondiale. Purtroppo ci ha lasciati troppo prematuramente ed io ancora stento a credere che sia mancato Paolo. Al di là del giocatore, era un’ottima persona, sempre allegro, sempre gioioso ed è questo che abbiamo riconosciuto tutti in lui. Purtroppo, è un momento un po’ particolare e triste, per noi e per la famiglia stessa, perché era ancora giovane a 64 anni. Quando si va incontro a questi problemi è sempre dura”.

Ringraziamo cordialmente Antonello Cuccureddu per la sua disponibilità e la sua gentilezza.