ESCLUSIVA – ZOFF: “La Juve passerà il turno in Champions. Scudetto? Inter favorita ma non è ancora finita”

L'ex portiere Campione del Mondo ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Siamo alla vigilia di quella che sarà una delle partite più significative della stagione, con la Juventus di Andrea Pirlo che ospiterà il Porto di Conceicao all'Allianz Stadium, dove si partirà dal 2-1 dell'andata in favore dei portoghesi. Ad analizzare quello che sarà il big match di Torino è stato un grandissimo ex della Vecchia Signora. Si tratta di Dino Zoff che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai microfoni della nostra www.

Secondo lei la vittoria contro la Lazio può essere un segnale di svolta per la Juve?

"Non direi addirittura di svolta. La Juve è sempre in corsa per tutto, anche se ha qualche punto in meno rispetto alla passata stagione. Le possibilità ci sono e credo che la Juve possa ancora dire la sua da qui alla fine".

Che tipo di partita si aspetta contro il Porto, considerando soprattutto il risultato dell'andata?

"Direi che le partite sono tutte importanti. Il risultato dell'andata è stato positivo perche segnare fuori casa ti consente di affrontare diversamente la sfida di ritorno. Basterà veramente poco a Torino per passare il turno e sono convinto che ci riusciranno".

Punterebbe su Fagioli a centrocampo?

"Io non lo conosco benissimo. Credo che Pirlo abbia la possibilità di valutare ogni situazione, vede tutte le cose da vicino e sono convinto che scelga sempre la soluzione migliore".

Approva il lavoro svolto da Pirlo fino a questo momento?

"Io direi di si. Riproporsi in campionato era comunque difficile per tutti dopo tanti campionati vinti. Diventa sempre piu difficile andare avanti mantenendo sempre la stessa linea. Ci sono stati anche molti giocatori nuovi e giovani che, possono aver influito su alcune dinamiche della stagione ma indubbiamente ora le cose vanno meglio".

Crede che questo scudetto può perderlo solo l'Inter?

"Perdere solo l'Inter no, però indubbiamente ha un buon vantaggio. Sono senza coppe, giocano una volta a settimana e quindi sono piu riposati rispetto alle inseguitrici. Per adesso, anche se ho considerato sempre la Juve come la favorita, l'Inter ha sicuramente qualche leggero vantaggio ma da qui alla fine sarà ancora lunga".