ESCLUSIVA – MARCHIONNI: “Juve e Parma hanno voglia di riscatto, questa sera sarà una grande partita”

di Marco Bongianni

TORINO – Questa sera la Juventus torna in campo per un altro impegno molto importante. Gli uomini di Andrea Pirlo affronteranno allo stadio Ennio Tardini il Parma di Fabio Liverani, nella gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Di questo match ha parlato anche un doppio ex della sfida, Marco Marchionni, intervenuto in esclusiva alla nostra redazione: l’attuale tecnico del Foggia ci ha gentilmente raccontato qualcosa anche della sua esperienza come calciatore e come allenatore.

Questa sera si gioca Parma-Juventus: cosa dobbiamo aspettarci da questa partita?

“Speriamo sia una bella partita tra ducali e bianconeri. Queste sono due squadre che non stanno vivendo un ottimo momento, ma sicuramente avranno voglia di riscatto. Quindi, credo che questa sera ci aspetterà una grande partita“.

Un campionato molto combattuto e con un’altissima competitività. Secondo lei chi sono le favorite per lo Scudetto? La Juventus potrà arrivare in fondo anche in Champions League?

“La Juve è forte e composta da grandi campioni, quindi può e deve provare a vincere la Champions League. Per quanto riguarda il campionato, invece, credo che la squadra da battere sia sempre la Vecchia Signora; comunque, bisogna tenere d’occhio l’Inter”.

Gran gol di Chiesa contro l’Atalanta e ottima prova da parte del giovane esterno. Secondo lei potrebbe rivelarsi l’uomo in più per la Juve in questo momento della stagione?

“Federico Chiesa è un ottimo giocatore e credo che sicuramente potrà aiutare la Juve a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata ad inizio stagione”.

Da poco è diventato allenatore del Foggia in Serie C. Da ex calciatore, cosa si prova adesso a dirigere una squadra?

“Per me è una bellissima sensazione ed una grande emozione. Purtroppo non siamo partiti molto bene, ma ultimamente stiamo ottenendo risultati importanti. Quindi, ci auguriamo di poter continuare così”.

L’ultima domanda, per salutarla e ringraziarla. Lei ha giocato 3 stagioni a Torino con la Juventus: qual è il momento più significativo della sua esperienza in bianconero?

“Ogni anno giocato con la Juve mi ha dato qualcosa. Tuttavia, sicuramente la doppia vittoria con il Real Madrid rimarrà per sempre dentro di me. Era il 2008 e vincemmo 2-1 a Torino e 2-0 a Madrid”.

>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<

Ringraziamo gentilmente Marco Marchionni per la sua disponibilità.