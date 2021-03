ESCLUSIVA – NOCERINO: “Chiellini alla Juve conta piu di Ronaldo. Se CR7 parte, perde tutto il calcio italiano”

L'ex centrocampista della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Siamo alla vigilia di quella che sarà la sfida dell'Allianz Stadium tra la Juve di Andrea Pirlo e il Benevento di Filippo Inzaghi. In palio ci saranno tre punti pesantissimi per l'una e per l'altra squadra, con i bianconeri che faranno di tutto per evitare un ulteriore passo falso e restare cosi aggrappati al treno scudetto. Ad analizzare quello che è stato il cammino della Vecchia Signora fino a questo momento, è stato il grandissimo ex centrocampista bianconero Antonio Nocerino che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni.

SU PIRLO - "Il cammino di Pirlo credo che sia buono. La società all'inizio dell'anno ha fatto un investimento su dei giovani giocatori e quando li inserisci in un determinato contesto ci vuole del tempo. Penso che non debba essere valutato il lavoro solo con le vittorie e con i trofei ma anche nella crescita dei giocatori. Un lavoro di un allenatore non lo puoi valutare solo su quello che vince, soprattutto quest'anno che la Juve ha fatto dei cambiamenti importanti. Ho sentito molte conferenze stampa di Pirlo e quando dice che il pallone qui pesa in maniera differente rispetto ad altre squadre posso solo che dargli ragione. Ci vuole solo pazienza, però in Italia purtroppo, l'unica cosa che non ti danno è il tempo. E' vero che l'eliminazione dalla Champions è stata inaspettata però se tiriamo le somme io credo che si stia comportando molto bene".

SULLA STAGIONE DELLA JUVE - "Secondo me è mancata la cattiveria e la mentalità in alcuni momenti. Questo è dipeso anche da assenze fondamentali come quelle di Chiellini o di Dybala, perche per me Chiellini nello spogliatoio conta piu di Ronaldo, è il punto di riferimento oltre ad essere il capitano e la sua presenza in campo equivale a quella di CR7. Quando gioca si sente, la squadra fa meno fatica e a mio avviso gli sono mancati giocatori di questi tipo qui. Con queste problematiche, se aggiungiamo anche il fatto che questa è anche un'annata particolare poi diventa dura dare giudizi. Io credo che il campionato vero e proprio lo vedremo il prossimo anno perche se andiamo a vedere anche le altre squadre europee hanno un pò calati i ritmi, guarda ad esempio il Liverpool o il Tottenham. Ritornando alla Juve penso che abbiano fatto bene a scegliere Pirlo e sono convinto che i risultati arriveranno".

SUL FUTURO DI CR7 - "Per il campionato italiano spero proprio che resti a Torino e e che non vada via. Non è una cosa bella perdere uno come lui, anzi, è veramente brutto e non ci perderebbe solo la Juve ma tutto il calcio italiano. Se poi dovesse andare via, fossi alla Juve punterei su uno tra Mbappè o Haaland, per il modo di giocare e per l'età che hanno i primi che mi vengono in mente sono loro. Anche perchè se parte uno come Cristiano devi prendere uno all'altezza e tolto Messi ci sono solo loro due. Saranno il futuro del calcio per i prossimi 15 anni almeno".

Ringraziamo gentilmente Antonio Nocerino per la disponibilità.