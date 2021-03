ESCLUSIVA – JEDA: “Il Cagliari sembra essersi rialzato. Chiesa mi ricorda Del Piero e su CR7…”

L'ex attaccante del Cagliari ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

La Juventus ora è chiamata a reagire dopo la tragica eliminazione avvenuta ieri sera contro il Porto di Conceicao. Bisognerà ripartire già dalla trasferta in Sardegna, dove ad attenderla ci sarà il Cagliari di mister Semplici, subentrato qualche settimana fa ad Eusebio Di Francesco. Ad analizzare quello che sarà il match della Sardegna Arena è stato un grande ex rossoblu, Jeidas Capucho Neves meglio noto come Jeda, il quale ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni.

Che partita ti aspetti tra Cagliari e Juve?

"Mi aspetto sicuramente una partita che, rispetto a qualche giorno fa sarei stato molto scettico riguardo al Cagliari perche era in una situazione complicata. Non sarebbe stato facile contro la Juve nelle condizioni in cui erano prima i sardi, ma in questo momento, avendo cambiato allenatore ha trovato coraggio ed ha affrontato le ultime partite in maniera diversa. Non dico che sarà facile però mi aspetto un Cagliari diverso perche sembra essersi rialzato. Sicuramente non merita quella posizione di classifica e spero che riuscirà a salvarsi, per sai meglio di me che il calcio non è matematica, non è che se prendi un giocatore vinci per forza, non è mai stato cosi. Guarda la Juve con Ronaldo".

Quanto è pesata e quanto continua a pesare ancora l'assenza di Dybala?

"Tantissimo, Dybala è un giocatore di un'estrema qualità. E' uno di quelli che può risolverti le partite e a differenza di Ronaldo, quando la partita si fa complicata lui è l'unico capace di trovare quella giocata che può influire sul match e in questo la Juve ha perso tanto quest'anno. Alla Juve non si chiede tanto il bel gioco ma il fatto di vincere le partite perchè è quello che conta".

Pensi che la Juve giochi meglio senza CR7?

"A volte una squadra come la Juve che, non ha solo Ronaldo ma ha anche altri ottimi giocatori, è difficile pensare che si possa far affidamento solo su un singolo. E' una mentalità che non deve esistere nella Juve, se c'è o meno CR7 è uguale e quando c'è non bisogna solo affidarsi a lui ma anche agli altri. Chiesa e Morata ad esempio possono risolverti anche loro le partite, io penso che la Juve debba essere un gruppo unito e composto da tanti giocatori, non un gruppo fondato su Ronaldo. Va bene, CR7 ha fatto la sua storia ed è ineguagliabile, ma non deve essere solo lui il faro della Juve, perchè sennò limiti lui e poi che fai. E' chiaro che a volte questo può essere un limite, anche per i suoi movimenti in campo può limitare i suoi compagni perche si muovono in funzione di quello che fa lui. Soprattutto deve imparare ad applaudire i compagni dopo una bella giocata sennò li limita psicologicamente".

Credi che Chiesa possa diventare il nuovo simbolo di questa squadra?

"Si, sicuramente si, può diventarlo. Io ero molto convinto che lui meritasse una grande squadra e appena è arrivato alla Juve un pò di timore lo aveva come è giusto che sia, ora però posso dire che anche a livello mentale è cresciuto tantissimo e lo abbiamo visto ieri sera. Sta dimostrando di essere un giocatore da Juve e soprattutto non ha paura di sbagliare, questa è una cosa importante perche se lui continua a provare le giocate prima o poi gli riescono. E' lui l'unico giocatore che ora può spaccare le partite e fare la differenza in questa squadra. E' un giocatore che sposta tutti gli equilibri, può diventare sicuramente uno dei simboli della Juve. Mi ricorda un pò Del Piero, nell'allungo è anche piu veloce di Alex, però le movenze in campo e la posizione che occupa un pò me lo ricorda. Inizialmente vedevo piu Dybala simile a Del Piero ma guardando bene come caratteristiche gli assomiglia molto di piu Chiesa".

Pensi che l'Inter abbia gia messo lo scudetto in cassaforte?

"Io penso che per quello che ha dimostrato in queste ultime partite, diventa complicato per le altre raggiungerla. Se riesco ad andare avanti cosi senza pensare ai problemi della società, possono riuscire nel trionfo. Conte è anche bravissimo a distogliere tutte le attenzioni dalla squadra. L'Inter ha ingranato la marcia giusta e credo che possano perderlo solo loro".

Ringraziamo gentilmente Jeda per la disponibilità.