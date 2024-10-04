Galatasaray-Juve, gli orari in cui sarà possibile seguire il match nelle varie parti del mondo
Il post pubblicato su X dalla Juve sugli orari delle varie aree geografiche del mondo in cui sarà possibile seguire il match col Galatasaray
Il post pubblicato su X dalla Juve sugli orari delle varie aree geografiche del mondo in cui sarà possibile seguire il match col Galatasaray
Il post pubblicato dalla Juventus sul proprio profilo ufficiale di X con cui ha voluto fare gli auguri di compleanno a Ciro Ferrara
Attraverso un post sull'account ufficiale di X, la Juve ricorda il Goal del giorno che, oggi, porta la firma di Mirko Vucinic
La società bianconera , con un post social, ricorda a tutti i tifosi bianconeri il match di questa sera contro l’Atalanta.
Il post pubblicato dalla Juventus su X riguardante gli allenamenti che stanno svolgendo i bianconeri alla vigilia del match contro il Monaco
La Juventus con un post pubblicato su X ha celebrato il gol segnato da Del Piero contro il Catania il 14 gennaio 2009
Il post pubblicato dal giovane calciatore bianconero sulla propria pagina di Instagram: le sue parole sulla vittoria contro la Cremonese
Il post pubblicato dal centrocampista bianconero sul proprio profilo ufficiale di Instagram: le sue parole sulla vittoria contro la Cremonese
Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale di X la Juventus ha pubblicato alcune fotografie dell'allenamento svoltosi ieri
Il post pubblicato dal giovane giocatore della Juventus direttamente sul proprio profilo ufficiale di Instagram
La Juventus, sul proprio profilo di X, ha pubblicato un post con cui ha voluto ringraziare i propri tifosi per il supporto ricevuto nel 2025
Con un post pubblicato sul proprio profilo di X la società ha ricordato la gara che dovrà affrontare la Juventus Primavera contro l'Atalanta
Il club bianconero ha ricordato ai propri tifosi l'apertura della Galleria Del Piero: il post pubblicato dalla società sul suo profilo X
Con un post pubblicato su X la società bianconera ha voluto caricare i propri tifosi in vista della gara contro la Fiorentina
Sull’account X Paolo Paganini ha parlato del calciomercato della Juventus. Il giornalista scrive che Spalletti vorrebbe Lobotka.
Con un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale di Instagram la Juventus ha celebrato un dribbling eseguito da Yildiz contro il Torino
Con un post pubblicato sul suo profilo di Instagram, Gleison Bremer ha voluto fare gli auguri alla Juventus
In occasione dell'imminente match tra Juve e Udinese, ecco le parole di Giorgio Chiellini ai microfoni di Dazn
Il club bianconero tramite il profilo social X, ha fatto l'in bocca al lupo a Cambiaso e Locatelli per la gara di questa sera.
Sul proprio account X, la Juventus ha dedicato un post a Kenan Yildiz, stella della società bianconera. Ecco il post
La moglie del centrocampista bianconero ha voluto celebrare la nascita del suo secondogenito Edoardo anche sui social
I giocatori della Juventus, impegnati a preparare la prossima sfida contro l'Inter, si godono anche qualche momento di svago
Tramite una risposta sui social, il centrocampista della Juve, Douglas Luiz, ha esternato il suo malumore per la stagione con i bianconeri
Thiago Motta non ne esce bene. Dopo il pareggio contro il Lecce, la reazione da parte dei tifosi bianconeri è stata nettissima
Chiara Aleati ha parlato degli obiettivi in stagione della Juventus: per la giornalista, il 4° posto sarebbe un obiettivo troppo riduttivo
Tramite i propri canali social, la Juve ha omaggiato il Club To Club Festival, appuntamento internazionale di musica appena trascorso
L'ex Juve Matri non potrà giocare in Seconda Categoria: ecco perchè. Le sue parole e il comunicato del Graffignana
Michele Di Gregorio, portiere della Juventus ha festeggiato tramite il suo profilo social per la prima convocazione in Nazionale italiana
Tramite il proprio profilo social, Federico Gatti ha scritto a Bremer: il difensore della Juventus ha incoraggiato a superare il momento
La Juve perde Bremer per infortunio: sui social sono tanti i messaggi di incoraggiamento per il calciatore tra cui spicca quello di Perin