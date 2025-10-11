Juventus, Cambiaso e Locatelli impegnati questa sera con l’Italia

Il club bianconero tramite il profilo social X, ha fatto l'in bocca al lupo a Cambiaso e Locatelli per la gara di questa sera.

Questa sera andrà in scena la sfida Estonia-Italia, gara valida per le qualificazioni mondiali 2026. In maglia azzurra sono presenti anche due bianconeri, si tratta di Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso. La Juventus, in attesa di riabbracciare i suoi due giocatori, ha voluto auguare loro un’in bocca al lupo per la sfida di questa sera. Il club bianconero, tramite il suo profilo ufficiale X, ha così scritto :”Andiamo ragazzi! Gara di qualificazione ai Mondiali per gli Azzurri in scena in Estonia”.