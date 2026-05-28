Attraverso un post publicato sul proprio profilo Instagram, Francisco Conceiçao ha voluto ringraziare i tifosi bianconeri per il sostegno ricevuto durante la stagione e ha lanciato un messaggio per il futuro.

Il messaggio di Conceiçao

“Tifosi juventini, so che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi.

Non ci siamo riusciti, e voi, che siete l’anima di questo club, non lo meritate. Tuttavia, nella vita tutto è un nuovo inizio e faremo ciò a cui questo club è sempre stato abituato: rialzare la testa e lavorare ancora più duramente per tornare a trionfare e riportare il club dove merita davvero di stare. Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso, credeteci. Grazie per il sostegno durante tutta la stagione, la vostra passione e la vostra voce saranno di nuovo ricompensate. Fino alla Fine ".

Di seguito il link per accedere al post social di Conceiçao.

https://www.instagram.com/p/DY2yO8JM12p/?igsh=MWF2cTN1OXdhMnkzZw==