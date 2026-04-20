Fresco di rinnovo di contratto, il capitano della Juventus Manuel Locatelli, non poteva chiedere regalo migliore che quello di una vittoria importantissima contro il Bologna. I bianconeri infatti, con i tre punti ottenuti ieri sera, non solo hanno preso terreno su Como e Roma, ma si sono avvicinati anche al secondo posto in classifica.

Al termine del match, il centrocampista con un post pubblicato su Instagram ha voluto festeggiare la vittoria: “Tre punti pesanti, che danno valore al lavoro. Grazie a tutti i tifosi per l’energia che ci trasmettete. FinoAllaFine”.

https://www.instagram.com/p/DXVH3UyjDDE/?igsh=MWhubGN3M2Rxc2VxMA==