Il messaggio social di Locatelli dopo la sfida dell’Allianz Stadium contro il Bologna.
Fresco di rinnovo di contratto, il capitano della Juventus Manuel Locatelli, non poteva chiedere regalo migliore che quello di una vittoria importantissima contro il Bologna. I bianconeri infatti, con i tre punti ottenuti ieri sera, non solo hanno preso terreno su Como e Roma, ma si sono avvicinati anche al secondo posto in classifica.
Al termine del match, il centrocampista con un post pubblicato su Instagram ha voluto festeggiare la vittoria: “Tre punti pesanti, che danno valore al lavoro. Grazie a tutti i tifosi per l’energia che ci trasmettete. FinoAllaFine”.
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