Juve, scoppia il caso Douglas Luiz: il giocatore si sfoga sui social

Tramite una risposta sui social, il centrocampista della Juve, Douglas Luiz, ha esternato il suo malumore per la stagione con i bianconeri

di Flavio Zane

Non la scelta più saggia, ma probabilmente quella più genuina. Infatti, è attraverso i social network, in risposta alla provocazione di un utente, che il centrocampista della Juventus, Douglas Luiz, ha esternato tutta la sua frustrazione per una stagione strana, difficile da spiegare, ma certamene molto grigia. Il calciatore brasiliano, ritornato a disposizione per la partita contro il Monza fanalino di coda del campionato dopo il quarto stop stagionale per infortunio, non è stato impiegato neppure per un minuto dall’allenatore dei bianconeri, Igor Tudor. Il giorno seguente, ecco la polemica, tra rivelazioni, interrogativi e poche risposte.

Sfogo Luiz: futuro sempre più incerto

Nel suo messaggio, Douglas Luiz ha spiegato la serietà delle intenzioni che lo hanno portato a scegliere di vestire bianconero. Secondo le sue parole, il giocatore sarebbe il primo a non comprendere lo scarso utilizzo durante l'annata, domandando e domandandosi quale sia la natura di questi infortuni. Parole forti di un giocatore che, con la sua impulsività, almeno apparente, potrebbe far breccia tra le menti di alcuni tifosi, sebbene più difficilmente in quelle dei vertici del club bianconero, ora probabilmente costretti a dare nuove risposte. Vista l'emergenza generale a causa degli infortuni in rosa, il brasiliano potrebbe tornare utile nel tour de force delle ultime quattro giornate di campionato. Invece, per il suo futuro a partire dalla prossima stagione, dopo tale messaggio, le tinte bianconere rischiano presto di sbiadirsi.