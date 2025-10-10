Juve, la società elogia Yildiz. Il post su X: “È una stella”

Sul proprio account X, la Juventus ha dedicato un post a Kenan Yildiz, stella della società bianconera. Ecco il post

Sul proprio account X, la Juventus ha dedicato un post a Kenan Yildiz, giocatore chiave dei bianconeri e della nazionale turca. La descrizione della foto del giocatore, immortalato mentre palleggia, ha come titolo una stella, abbastanza significativa. Il numero dieci, infatti, è la luce della squadra, un giocatore di grande qualità: proprio per questo è anche considerato l’erede di una leggenda bianconera: Alex Del Piero. Ecco la foto social.

