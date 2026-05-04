Gleison Bremer, si è reso protagonista in negativo nella gara disputata ieri sera contro l’Hellas Verona. Il centrale brasiliano, al minuto 34 del primo tempo, ha commesso un grave errore in fase di impostazione e ha regalato il pallone a Sam Bowie che da due passi ha portato in vantaggio i gialloblù.

Al termine della sfida, il centrale bianconero, si è preso le responsabilità del suo errore e ha chiesto scusa a tutti i tifosi bianconeri. Per farlo si è affidato al suo profilo Instagram, dove ha pubblicato un post con queste parole:

“Oggi, complice un’incomprensione ho sbagliato io. Mi prendo la responsabilità senza alibi. Dovevo fare meglio. Ora più uniti che mai, fino alla fine”.

https://www.instagram.com/p/DX46KKODGba/?igsh=YXNhMzBqbm5xNHlq