Juventus, i giocatori provano a indovinare i loro ratings su FC26 - VIDEO
Home > Juve NewsSocial Juventus

Juventus, i giocatori provano a indovinare i loro ratings su FC26 – VIDEO

Edoardo Pettinelli
12 Settembre, 12:30
I giocatori della Juventus, impegnati a preparare la prossima sfida contro l'Inter, si godono anche qualche momento di svago

Mentre è in atto la preparazione per la prossima gara contro l’Inter, i giocatori della Juventus trovano anche il tempo per concedersi qualche momento di svago e divertimento. In effetti, i giocatori della Juventus hanno provato a indovinare le valutazione che presenteranno nel prossimo FC26, videogioco di simulazione calcistica che uscirà il prossimo 26 settembre.

Di seguito, il video pubblicato dalla Juventus sulla sua pagina ufficiale di Instagram che vede giocatori come Yildiz e altri tentare di indovinare quelle che saranno le loro valutazioni nel prossimo gioco targato EA Sports.

https://www.instagram.com/reel/DOd1eZNiNa8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 12 Settembre, 13:00
Juventus, Zhegrova e Openda: due jolly al servizio di Tudor
I giorni finali del mercato juventino hanno regalato a mister Tudor due rinforzi di qualità: vale a dire Openda e Zhegrova
Edoardo Benedetti - 12 Settembre, 12:00
Juventus, annunciata la nuova partnership con Football Exchange: la nota ufficiale
Edoardo Benedetti - 12 Settembre, 11:00
Juventus, Koopmeiners dal 1′ contro l’Inter? Le possibili scelte di Tudor
Stefania Palminteri - 12 Settembre, 10:00
SPONSOR | Juventus, siglato l’accordo con Petronas: tutti i dettagli
Edoardo Benedetti - 12 Settembre, 09:30
Juventus, eccezionale la media punti di Tudor: davanti a lui c’è solo…
Edoardo Pettinelli - 12 Settembre, 09:00
Juventus, con l’Inter occhio al fattore esperienza: un dato potrebbe preoccupare Tudor
Cristiano Passa - 11 Settembre, 18:03
Premier League International Cup: la Juve vince all’esordio
x