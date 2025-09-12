Juventus, i giocatori provano a indovinare i loro ratings su FC26 – VIDEO

I giocatori della Juventus, impegnati a preparare la prossima sfida contro l'Inter, si godono anche qualche momento di svago

Mentre è in atto la preparazione per la prossima gara contro l’Inter, i giocatori della Juventus trovano anche il tempo per concedersi qualche momento di svago e divertimento. In effetti, i giocatori della Juventus hanno provato a indovinare le valutazione che presenteranno nel prossimo FC26, videogioco di simulazione calcistica che uscirà il prossimo 26 settembre.

Di seguito, il video pubblicato dalla Juventus sulla sua pagina ufficiale di Instagram che vede giocatori come Yildiz e altri tentare di indovinare quelle che saranno le loro valutazioni nel prossimo gioco targato EA Sports.

https://www.instagram.com/reel/DOd1eZNiNa8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==