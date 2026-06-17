Jérémie Boga vestirà la maglia della Juventus anche la prossima stagione. La società bianconera, ha infatti ufficializzato il riscatto dell’esterno dal Lille. L’ivoriano diventa così a tutti gli effetti un giocatore della Vecchia Signora a titolo definitivo. Arrivato in prestito nella finestra invernale di calciomercato, Boga ha subito avuto un grande impatto, sorprendendo tutti gli addetti ai lavori, da mister Spalletti alla dirigenza bianconera. Per tale motivo, il suo riscatto annunciato ormai da mesi, rappresentava oramai l’ultimo passo formale da compiere per la Juventus.

Le parole di Boga

Dopo l'ufficialità dell'operazione, il calciatore ha voluto condividere la propria soddisfazione attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo, ringraziando tifosi e società per la fiducia ricevuta. Leggiamo le sue parole:

“Sono orgoglioso di continuare il mio percorso con questo grande club dalla storia straordinaria. Grazie per tutto l'amore e il sostegno che mi avere dimostrato fin dal primo giorno. Insieme continueremo a lottare per portare questo club sempre più in alto. Fino alla fine".

Di seguito il link per accedere al post sociale del giocatore:

https://www.instagram.com/p/DZqEW4BiOS-/?img_index=2&igsh=ZGtvbmJ2dmtuMGZl