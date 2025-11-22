Fiorentina-Juventus, la società carica i tifosi: il post su X

Terminata la pausa Nazionali, la Juventus di Luciano Spalletti riprende il proprio percorso in campionato con la partita contro la Fiorentina, gara che per i bianconeri si rivela molto importante al fine di conquistare quei tre punti utili per ricollocarsi -seppur momentaneamente- ai primi posti dell’attuale classifica di Serie A.
A tal proposito, in vista della gara di oggi di Firenze (fischio d’inizio fissato alle ore 18), la società bianconera ha voluto caricare i propri tifosi per il match dell’Artemio Franchi con un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale di X. Di seguito il link al quale poter accedere al post pubblicato dal club bianconero:
https://x.com/juventusfc/status/1992156110334177295