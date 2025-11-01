Juventus, Bremer fa gli auguri alla società su Instagram: il post del brasiliano

Gleison Bremer attraverso un post pubblicato direttamente sul suo profilo ufficiale di Instagram ha voluto fare gli auguri alla Juventus. Di seguito la didascalia presente nel post pubblicato dal centrale brasiliano:
“128 anni di Juve. Orgoglioso di far parte di questa famiglia. Ogni partita è un’occasione per onorare i nostri colori. Forza ragazzi! #FinoAllaFine“. Di seguito il post pubblicato dal brasiliano su Instagram:
