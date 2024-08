Calciomercato, la Juventus oltre a Nico Gonzalez valuta un colpo a sorpresa

La Juventus valuta un colpo a sorpresa in attacco, oltre a Nico Gonzalez per cui si continua a lavorare sul mercato

La Juventus non smette di lavorare in sede di calciomercato e le ultime indiscrezioni rispetto a quello che potrebbe accadere da qui al termine dell’estate raccontano di sorprese interessanti sotto tutti i punti di vista. Tanto per iniziare c’è la questione relativa a Nico Gonzalez su cui vale la pena fare ordine con le ultime novità che abbiamo raccolto.

Nico Gonzalez non sarà l’ultimo colpo di mercato della Juve

Il calciatore spinge forte per il trasferimento in bianconero, ma la Fiorentina per ora prende tempo. Le rispettive dirigenze avevano trovato un accordo sulla base di un prestito ma Commisso avrebbe bloccato tutto. L’idea sarebbe quella di aspettare ancora offerte migliori anche se la Juventus si sarebbe già spinta fino a 30 milioni di euro, con la Viola che ne vuole 40. È possibile che con qualche bonus si possa arrivare a soddisfare le richieste del club gigliato. Ma c’è di più. La Juventus starebbe lavorando ad un colpo a sorpresa in attacco.