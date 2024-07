Quale sarà il futuro di Szczesny alla Juve? Le parole del portiere polacco sulla possibilità di risolvere il proprio contratto

La Juve si prepara ad ufficializzare l’acquisto di Michele Di Gregorio in arrivo dal Monza. In casa bianconera, quindi, diminuirà lo spazio per Szczesny tanto che la Vecchia Signora ha provato a trovare un accordo per la cessione in Arabia Saudita.

Calciomercato Juve, le parole di Szczesny

Intervistato da FootTruckTv il portiere polacco ha detto: “La lealtà è molto, molto importante per me. Quindi, se firmo un contratto per due anni significa che so esattamente che cosa voglio fare nei prossimi due anni. Se lo firmo per 4 anni, so che cosa voglio fare nei prossimi 4 anni… E così lo stesso per 10 anni. Voglio rispettare le condizioni del contratto, ma se la società che ti ha dato tanto ha bisogno di risolvere il contratto e ha bisogno del tuo aiuto, tu dovresti essere in grado di aiutarla“.