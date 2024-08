Koopmeiners alla Juventus: poco fa Di Marzio ha detto che… / Calciomercato

La Juventus continua a tenere aperti più tavoli in sede di calciomercato. Sono ore importanti che Giuntoli vuole sfruttare al meglio per provare a regalare a Thiago Motta tutto quel che serve per concorrere e vincere in una stagione che per certi versi rischia di essere interminabile. Sono ore bollenti che raccontano molto bene come molto sia ancora da definire, sia per quel che riguarda le entrate che per ciò che concerne le uscite. Con Federico Chiesa che in tal senso resta al centro delle indiscrezioni che in effetti stanno circolando in maniera sempre più insistente circa un suo passaggio al Barcellona.

Chiesa al Barcellona: si lavora. E Koopmeiners… / Mercato Juve