Ceccarini su Vlahovic: "C'è fiducia per il rinnovo..."

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rinnovo di Dusan Vlahovic.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “I gol ma anche il rinnovo. Per Vlahovic è un momento importante. L’attaccante serbo, grazie anche al lavoro di Thiago Motta, è entrato sempre più nel progetto di gioco bianconero. E se il campo è fondamentale anche la questione legata al suo futuro è di grande attualità. Proprio per questo la Juventus si sta muovendo da tempo per sistemare anche l’aspetto contrattuale. Il piano della società, partito in estate, ha portato a un rafforzamento deciso della rosa abbinato ad una riduzione del monte ingaggi. Vlahovic è un giocatore forte e il club bianconero punta a blindarlo con l’intento di provare ad abbassare lo stipendio”.

Sul rinnovo di Vlahovic

“Giuntoli e il suo procuratore Ristic sono in contatto per arrivare ad un accordo finale. Vlahovic è legato alla Juventus fino al 2026 e l’obiettivo sarebbe quello di prolungare di uno o due anni. Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione che soddisfi tutti e stia ovviamente nei parametri previsti anche dalla società. C’e fiducia. L’infortunio di Bremer invece ha creato un problema grosso. La Juventus ha deciso di non prendere in considerazione l’ipotesi di uno svincolato e quindi aspetterà gennaio per inserire un nuovo elemento nel reparto. La valutazione è in corso. La sensazione è che i bianconeri siano intenzionati a percorrere la strada di un prestito di qualità. Kiwior potrebbe essere uno dei nomi ma è chiaro che è tutto prematuro”.