Mercato Juve / Chiesa spiazza tutti: “Ha deciso”. Intanto Koopmeiners…

Dalle ultimissime di mercato su Chiesa a Koopmeiners che si avvicina: facciamo il punto della situazione su tutto

Calciomercato, Juventus al lavoro su più fronti. Come noto a tutti – tifosi e addetti ai lavori – le questioni sul tavolo sono diverse e sono tutte scottanti. La sconfitta dei bianconeri contro l’Atletico Madrid non deve allarmare, ma allo stesso tempo non bisogna neanche ignorare quanto di negativo s’è visto in campo. Se si vuole lottare per lo scudetto – cosa obbligatoria – tutti devono dare di più. Ecco la ragione per cui in questi giorni stanno circolando diverse voci su questioni che rischiano di mettere in difficoltà il club. E’ il caso di Koopmeiners e Chiesa: due calciatori con destini diversi che però occupano le prime pagine dei giorni. E su cui noi abbiamo raccolto diverse novità.

Chiesa e Koopmeiners: le ultime di mercato sulla Juventus

Iniziamo da Koopmeiners: su Juvenews.eu non avete mai letto niente di diverso rispetto al fatto che prima o dopo il giocatore sarebbe arrivato in bianconero. Lo dicevamo ieri e lo confermiamo oggi: le possibilità che il calciatore possa vestire la maglia bianconera sono sempre più alte, per una ragione molto semplice. Di mezzo, c’è la sua volontà. L’Atalanta lo ha capito, lo sa. Ovviamente tira la corda sulla questione legata al cartellino ma alla fine – come sosteniamo da tempo – l’accordo verrà trovato. Da quanto ci risulta, comunque, verrà superata la cifra dei 50 milioni di euro. Una soglia psicologica da cui la Dea non vuole scendere. E’ questione di tempo per una ragione semplice: i nerazzurro vogliono trovare prima un sostituto. La questione, però, andrà a dama. E Koopmeiners vestirà la maglia della Juve. Ma le notizie di oggi non sono finite qui. Su Chiesa, abbiamo raccolto infatti altri aggiornamenti.

Al netto delle dichiarazioni d’amore sui social, Federico vive da separato in casa questo periodo pre-stagionale. Non sarebbero arrivate offerte convincenti alla Juventus e lui, non pare voler scendere rispetto a quelle che sono le richieste di uno stipendio sicuramente importante. E allora, che si fa? Secondo quanto raccolto sempre dalla nostra redazione, ci sono possibilità – serissime – che si possa restare in una fase di stallo che porterebbe Chiesa a restare alla Juventus. Il ragazzo, si starebbe convincendo dell’idea di rimanere in bianconero (anche senza giocare mezza partita) per poi dire addio a zero il prossimo anno. Al momento, questa è la situazione. Giuntoli ci sta lavorando: lo avrebbe offerto anche al Barcellona. Niente da fare. Chiesa – salvo colpi di scena – resterà. E la Juventus, lo perderà a zero. Una lezione per il futuro, sicuramente. Detto ciò, sempre rispetto al mercato Juventino, le news non sono finite qui. Sta circolando un’altra voce molto molto pesante di mercato sulla Juventus <<<