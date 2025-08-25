Calciomercato Juve, Djalò-Besiktas: fumata bianca! Ecco l'incasso bianconero
Home > Calciomercato Juve

Calciomercato Juve, Djalò-Besiktas: fumata bianca! Ecco l’incasso bianconero

Stefania Palminteri
roma
25 Agosto, 11:48
L'avventura di Tiago Djalò alla Juventus sembra giunta al capolinea. Il club bianconero, infatti, ha appena trovato l'intesa col Besiktas

La Juventus si prepara a salutare Tiago Djalò, sbarcato soltanto lo scorso inverno dal Lille. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in via di definizione la trattativa con il Besiktas per il trasferimento a titolo definitivo, con la chiusura prevista già nelle prossime ore.

Dopo l’arrivo a gennaio 2024, il portoghese non è mai riuscito a trovare spazio con continuità, complice la forte concorrenza in difesa e i problemi fisici che ne hanno rallentato l’inserimento. Tudor, al suo arrivo, lo ha valutato ma non lo considera una prima scelta nelle rotazioni difensive.

La trattativa è ormai agli ultimi dettagli e la chiusura è attesa a breve. Il portoghese è pronto a trasferirsi in Turchia, per una nuova avventura da protagonista. L’intesa tra i due club è vicina e l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 4 milioni di euro.

 

Leggi anche

Stefania Palminteri · 20 Luglio, 14:42
123 milioni ed un’impresa titanica. Il punto sul mercato della Juve.
Tra entrate e uscite il punto sul bilancio della Juventus in questo mercato. Comolli e Tudor chiamati all'impresa
Stefania Palminteri - 7 Luglio, 12:30
Juventus, il punto della situazione sugli obiettivi per la difesa
Riccardo Focolari - 25 Giugno, 06:51
Juventus, su Kolo-Muani il PSG ha deciso | Calciomercato
Stefania Palminteri - 21 Giugno, 14:43
La Stampa: “Missione bianconera per Wesley”
Stefania Palminteri - 20 Giugno, 11:24
Juve-Gyökeres: contatto con l’agente
Stefania Palminteri - 17 Giugno, 10:03
Mercato Juve: Wesley del Flamengo nome nuovo per la fascia
Lorenzo Focolari - 6 Ottobre, 16:30 2024
Ceccarini su Vlahovic: “C’è fiducia per il rinnovo…”
x