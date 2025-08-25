Calciomercato Juve, Djalò-Besiktas: fumata bianca! Ecco l’incasso bianconero

L'avventura di Tiago Djalò alla Juventus sembra giunta al capolinea. Il club bianconero, infatti, ha appena trovato l'intesa col Besiktas

La Juventus si prepara a salutare Tiago Djalò, sbarcato soltanto lo scorso inverno dal Lille. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in via di definizione la trattativa con il Besiktas per il trasferimento a titolo definitivo, con la chiusura prevista già nelle prossime ore.

Dopo l’arrivo a gennaio 2024, il portoghese non è mai riuscito a trovare spazio con continuità, complice la forte concorrenza in difesa e i problemi fisici che ne hanno rallentato l’inserimento. Tudor, al suo arrivo, lo ha valutato ma non lo considera una prima scelta nelle rotazioni difensive.

La trattativa è ormai agli ultimi dettagli e la chiusura è attesa a breve. Il portoghese è pronto a trasferirsi in Turchia, per una nuova avventura da protagonista. L’intesa tra i due club è vicina e l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 4 milioni di euro.