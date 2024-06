Calciomercato Juve, per l’attacco torna di moda Sancho

La Juve è alla ricerca di rinforzi per le fasce: piace Jadon Sancho del Manchester United, ma solo in prestito

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Chiesa, la Juve si è già messa alla ricerca di rinforzi per la fasce. Con l’addio di Allegri e l’arrivo di Thiago Motta, infatti, i bianconeri passeranno dal 3-5-2 al 4-2-3-1 e serviranno quindi più ali. Greenwood è da settimane nel mirino di Giuntoli, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve starebbe pensando anche a un altro giocatore del Manchester United: Jadon Sancho. L’inglese era stato vicino al trasferimento al Torino già lo scorso inverno e ora la Vecchia Signora potrebbe tornare a fare sul serio. Dopo la deludente esperienza in Premier League il classe 2000 ha giocato la seconda metà di stagione in prestito al Borussia Dortmund dove è riuscito a far vedere tutte le sue qualità. Prenderlo in prestito per la Juve potrebbe essere un grandissimo colpo.