Pepe: “Juve squadra forte, ma vogliamo passare. Ronaldo? Un amico, sarà bello affrontarlo”

TORINO- La Juventus si avvicina a grandi passi al ritorno in Champions League. Dopo la pausa in seguito al termine dei gironi, il club bianconero, che ha vinto il proprio raggruppamento, si appresta ad affrontare il Porto negli ottavi di finale di Champions League. Appuntamento con l’andata a mercoledì sera, quando Cristiano Ronaldo e compagni scenderanno in campo al “Do Dragao” di Oporto. Intervistato dal sito ufficiale dell’UEFA, il difensore lusitano Pepe, grande amico ddel numero 7 juventino, ha così analizzato la sfida contro i bianconeri e il connazionale:

“Speriamo di vincere ma sappiamo che sarà molto difficile. La Juventus è una squadra che può contare su grandi giocatori e poi ha anche Cristiano Ronaldo che è il migliore del mondo e quindi non sarà facile. Ma noi ci proveremo comunque. Cercheremo di dare il massimo e di seguire le indicazioni che ci darà il nostro allenatore. Combatteremo al massimo in queste due partite per poter passare il turno.

Amicizia con Cristiano Ronaldo? Sarà speciale incontrarlo, non ho mai giocato contro di lui nel corso della mia carriera. Mi sono allenato tante volte però contro di lui. Sarà una partita speciale come detto, ma penso che la più speciale sarà la partita tra Porto e Juventus di quella tra Pepe e Cristiano Ronaldo. Se non sbaglio il Porto non ha ancora mai vinto contro la Juventus. Spero che questa possa essere la prima volta”.

Difesa di ferro e porta inviolata in cinque occasioni? È un ottimo dato, frutto dell’impegno di tutti, del lavoro collettivo della squadra. Non subire gol ci avvicina sempre di più alla vittoria e il Porto non è certo una squadra che finisce le partite senza segnare. Quindi se segniamo e subiamo poco, è più probabile portare a casa la vittoria alla fine. Questo è il nostro dovere”.