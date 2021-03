Pirlo a Sky: “Partita fondamentale. Ecco come stanno gli infortunati”

Le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport

Superato con il risultato di 3-1 l'ostacolo Lazio , grazie al gol di Adrien Rabiot al termine del primo tempo e alla doppietta di Alvaro Morata nella ripresa, per la Juve c'è ora in calendario la sfida contro il Porto. La formazione lusitana, domani sera, arriverà all'"Allianz Stadium" di Torino per cercare di difendere il 2-1 conquistato all'andata e staccare così il pass per i quarti di Champions League. La Juve, dal canto suo, vuole ovviamente evitare che ciò accada ed è chiamata, per il terzo anno consecutivo, a rimontare la sconfitta subita all'andata.

Sarà molto importante per noi restare in gioco per quello e bisognerà fare una gara molto lucida a livello mentale, senza avere particolare frenesia. Questa sarà la cosa più importante. Condizione dei ragazzi? Stanno tutti benino. Oggi si sono allenati con la squadra ad eccezione di De Ligt, che ha fatto solo un po' di riscaldamento e poi ha lavorato per conto suo. Per quanto riguarda gli altri, sia Bonucci che Chiellini e Arthur si sono allenati molto bene con il resto del gruppo per l'intera seduta. Sicuramente non sono al 100% della condizione, ma per noi è già tanto importante poterli avere a disposizione e metterli nella lista dei convocati".