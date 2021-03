Verso il Porto, la Juve stravolge la sua formazione

Le possibili scelte di Pirlo in vista della gara di domani

redazionejuvenews

L'euforia per la grande rimonta inflitta sabato sera alla Lazio, sconfitta per 3-1 all'"Allianz Stadium" grazie al gol di Rabiot e alla doppietta di Morata, è ormai stata smaltita e la Juventus è pronta a tornare in campo. I bianconeri sono attesi dalla sfida casalinga di domani contro il Porto, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Andrea Pirlo è chiamata all'impresa di rimontare la sconfitta subita all'andata lo scorso 17 febbraio, quando le reti di Tameri e Marega consentirono alla squadra di Conceicao di prevalere con il risultato di 2-1. Nel finale ci fu la rete siglata da Federico Chiesa, seconda per l'ex Fiorentina nella massima competizione europea, a riaccendere le speranze.

In vista della gara di domani, il tecnico juventino sta pensando di rivoluzionare la formazione rispetto alla gara contro la Lazio. Tra i pali ci sarà la conferma di Szczesny, mentre i primi cambi si vedranno già nel pacchetto difensivo. Assente Danilo per squalifica dopo il giallo rimediato all'andata, sulla fascia destra ci sarà Cuadrado, rientrato proprio nell'ultima giornata di campionato dopo l'infortunio. A sinistra confermato Alex Sandro, mentre la coppia centrale potrebbe essere formata da Bonucci e Chiellini (quest'ultimo in vantaggio su Demiral). De Ligt diretto verso la panchina.

A centrocampo sicuro del posto sulla destra Chiesa, ormai elemento imprescindibile di questa squadra, mentre sulla fascia opposta possibile nuova occasione per Bernardeschi. Con Bentancur squalificato, a formare la mediana insieme a Rabiot sarà uno tra Ramsey e McKennie (in vantaggio il gallese visti i problemi all'anca dell'ex Schalke). Attenzione però alla possibile sopresa Arthur titolare. In avanti il ritorno dal primo minuto di Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo per un'ora sabato viste le tante partite giocate. Morata e Kulusevski si giocano un posto al fianco di Cr7, con lo spagnolo che parte favorito nel ballottaggio.