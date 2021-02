Porto-Juve: designato il sestetto arbitrale della sfida

TORINO – Archiviata la sconfitta in campionato contro il Napoli, che ha spedito la Juventus a 8 punti dall’Inter che ha conquistato ieri sera la vetta, i bianconeri sono pronti a ricominciare la loro avventura in Champions League. Mercoledì sera infatti la squadra di Andrea Pirlo affronterà il Porto di Sergio Conceicao nella gara di andata valevole per gli ottavi di finale della Coppa dalle grandi orecchie, con i bianconeri che andranno in Portogallo per cercare di indirizzare subito la qualificazione dalla loro parte. Ronaldo e compagni hanno infatti grande voglia di rivalsa dopo la sconfitta di sabato, e la partita del Do Dragao potrebbe rappresentare l’occasione migliore per ricominciare a correre.

In vista dell’inizio della fase ad eliminazione diretta, la UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per il primo turno di partite, con la Juventus che ritroverà nella sfida contro il Porto una vecchia conoscenza. La partita infatti verrà arbitrata dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande, con il fischietto che sarà coadiuvato dagli assistenti Yuste e Alonso Fernandez. Il quarto uomo sarà Sanchez, mentre al VAR agirà Hernandez con il supporto all’AVAR di de Burgos.

Se il fischietto arbitrerà per la prima volta in carriera il Porto, sarà la seconda volta che incrocerà la Juventus nella fase finale della Champions League: l’ultima e unica volta infatti, il fischietto ha arbitrato la partita che ha visto nel 2019 giocare i bianconeri contro l’Ajax ad Amsterdam in quella che era la partita valevole per l’andata dei quarti di finale. La partita finì 1-1 con la rete di Cristiano Ronaldo alla quale rispose il gol di David Neres. La Juventus uscì poi da quella Champions League nella partita di ritorno, quando i bianconeri non furono capaci di ribaltare il risultato, ma anzi persero per 1-2 punti dal gol di quello che sarebbe diventato a fine stagione il loro nuovo centrale, l’olandese Matthijs De Ligt.