Vincere a Oporto

L’ACUTO DI PJACA

In superiorità numerica, la Juve intensifica la sua pressione. Per sbloccare il risultato ci vuole una mossa dalla panchina. Marko Pjaca è reduce da 90 minuti giocati per intero in campionato. Non è stato particolarmente brillante con il Palermo, ma in Europa si accende subito. E su una corta respinta della difesa lusitana, spara di destro senza pensarci e trova l’angolo più lontano. In Champions League aveva già segnato con la Dinamo Zagabria, ma questo è un gol più pesante.