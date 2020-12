Champions League, Juve-Porto: precedenti e curiosità

TORINO – La grande vittoria del Camp Nou, arrivata grazie alla miglior prestazione da parte della Juventus di Pirlo, ha consentito alla Vecchia Signora di guardare il sorteggio di Champions da testa di serie. Grazie al 3-0 rifilato al Barcellona, i bianconeri hanno potuto approfittare di un accoppiamento favorevole. L’avversario sorteggiato dall’urna di Nyon è stato il Porto, club mai semplicissimo da affrontare, ma ampiamente alla portata di questa Juve. I portoghesi sono stati capaci di mettere in seria difficoltà il Manchester City, corazzata contro cui pur non vincendo non hanno mai sfigurato. Tuttavia, analizzando i cinque precedenti tra le due squadre, la Juventus appare sempre più favorita.

Quattro vittorie della Juve e un pareggio. Questo il bilancio nei cinque incontri tra i bianconeri e i dragoes, mai capaci di battere la Juventus in Champions League. Passando alle reti, la Juventus ha segnato 8 gol contro il Porto incassandone soltanto due. Stavolta però, segnare alla squadra di Conceicao potrebbe rivelarsi più dura del previsto. La caratteristica più vincente del Porto è la tenuta difensiva. Le linee dei dragoes si muovono molto bene in sincronia e concedono sempre pochi spazi agli avversari. Per la sfida alla Juve, Conceicao dovrebbe poter tornare a contare su Pepe, ex compagno di Ronaldo nel Real Madrid, a cui probabilmente verrà affidato il compito di fermare proprio CR7. Attenzione anche al grande apporto in cabina di regia del capitano Sergio Oliveira, metronomo e trascinatore dei dragoes, che si è reso protagonista di ottime prestazioni anche in Champions League. Per quanto riguarda il reparto offensivo, le minacce più temibili arriveranno dal gigante Marega, centravanti di peso della formazione di Conceicao. Ci sarà poi da capire se sarà della gara la vecchia conoscenza del calcio italiano Felipe Anderson, che potrebbe anche rilevare il posto di Otavio, fantasista che sembrerebbe essere finito nel mirino della Roma per gennaio.