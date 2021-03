Juventus-Porto, sarà Kuipers ad arbitrare il match

Designato il fischietto del match di Champions

Dopo il successo per 3-0 sullo Spezia di martedì scorso, la Juventus ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato all'"Allianz Stadium" sulla Lazio. I biancocelesti, in vantaggio dopo un quarto d'ora grazie al gol di Correa, vengono rimontati dalla rete di Rabiot al 39' e dalla doppietta di Alvaro Morata, nel giro di un minuto, realizzata a metà della seconda frazione di gioco. Tre punti importanti per i bianconeri, che salgono così a quota 52 punti in classifica ad una sola distanza dal Milan secondo, in campo quest'oggi alle 15.00 in casa dell'Hellas Verona. Un successo importante contro gli uomini di Inzaghi, soprattutto per il morale, in vista del ritorno di Champions con il Porto di settimana prossima.