Juventus, i convocati per la Lazio: out Nico Gonzalez

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato, con la lista dei convocati per il match di questa sera contro la Lazio: “Torna la Serie A, dopo la seconda sosta stagionale che ha lasciato spazio agli impegni delle rispettive Nazionali. Per la Juventus la ripresa del campionato coinciderà con la sfida casalinga – in un Allianz Stadium che sarà tutto esaurito per l’occasione – contro la Lazio. Appuntamento fissato questa sera, sabato 19 ottobre 2024, alle ore 20:45. Bianconeri e biancocelesti, attualmente, si trovano entrambe a quota 13 punti. Di seguito la lista dei convocati diramata da Thiago Motta. JUVENTUS-LAZIO, I CONVOCATI 1 Perin 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 9 Vlahovic 10 Yildiz 15 Kalulu 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 32 Cabal 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.

Le parole di Motta

“Voglio vedere la prestazione perché è questa che ti porta alla fine al risultato. Non voglio vedere la prestazione per estetica. Non l’ho mai voluto. Credo cecamente che la squadra che gioca bene ha più probabilità di vincere anche se poi ci sono dei momenti che la squadra che gioca meglio non vince. Succede, ma normalmente non è così. Per giocare bene però intendo tante cose: difendersi bene, pressare bene l’avversario nella prima pressione, ricompattarsi, avere l’umiltà, la generosità di difendere, di avere un blocco stando insieme per poi andare in avanti e pressare, avere la palla e iniziare da dietro quando la squadra avversaria non ha il coraggio di avere l’uno contro uno, andare avanti e fare le cose che sappiamo attaccando gli spazi che dobbiamo, avere veramente voglia di attaccare questi spazi per fare veramente gol”.