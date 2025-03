Juve, Balzarini: “Tudor ha una juventinità che trasuda”

Gianni Balzarini ha parlato del prossimo tecnico della Juve, Igor Tudor: per il giornalista, l'allenatore trasuderebbe la sua fede bianconera

Tramite il suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato dell’approdo di Igor Tudor alla guida tecnica della Juventus. Ecco le sue parole: “Thiago Motta non trasudava juventinità, anzi al contrario, però questo non significa che uno non possa avere il carisma per far capire dove ci si trova. Tudor ha una juventinità che trasuda. Ha questa capacità, ,predisposizione e potenzialità. Poi sarà solo il campo che può farti capire se il messaggio è stato recepito. Devo dire che a maggior ragione mi piace questo atteggiamento di Tudor”.

Balzarini: “Tudor sta vivendo la quotidianità giorno per giorno”

Il giornalista ha proseguito: "Qua c'è poco da esaltarsi, qua c'è solo da aspettare quelli che saranno i risconti nel campo, l'esaltazione preventiva è un'arma a doppio taglio, perché se non viene confermata poi dal campo non ce ne facciamo nulla dell'esaltazione. Ci può essere speranza, ci può essere fiducia quello sì, ma poi è il campo che deve parlare. Però Tudor ha queste sue componenti, ha queste caratteristiche peculiari per poter affrontare questi discorsi e allora dico: mi piace molto il fatto che nonostante sia un allenatore a tempo non stia pensando alla scadenza del suo mandato, sempre che sia una scadenza definitiva, ma sta vivendo la quotidianità il giorno per giorno".