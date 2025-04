Juve Women, Cantore: “Ecco le differenze tra Canzi e Soncin”

In vista della sfida di Nations League tra Italia e Danimarca la giocatrice della Juve Women Sofia Cantore è intervenuta in conferenza stampa

In vista della sfida di Nations League tra Italia e Danimarca la giocatrice della Juve Women Sofia Cantore ha detto: “Abbiamo affrontato la gara con la Svezia al meglio. Ovviamente c’è rammarico per averla persa all’ultimo su calcio di rigore. Però tra noi e con tutto lo staff ci siamo resi conto che quella partita ci ha lasciato molto di positivo a livello di consapevolezza, sappiamo che possiamo affrontare in questo modo tutte le squadre. Tanta fiducia che ci aiuterà anche con la Danimarca, una sfida davvero importante“.

Juve Women, le parole di Cantore

Sulle differenze tra il ct Soncin e l'allenatore bianconero Canzi ha poi aggiunto: "È qualche partita che non segno e vorrei riuscire a dare il mio contributo anche da questo punto di vista. Canzi mi chiede spesso di attaccare la profondità, Soncin ci lascia più libere di esprimerci secondo le nostre caratteristiche. Sa che ho questa propensione ad attaccare gli spazi però a volte mi chiede di venire più bassa per legare il gioco. La competizione con le compagne di reparto? Siamo molte, è vero, però abbiamo tante caratteristiche diverse. È uno stimolo in più in allenamento e aiuta a tenere alta la competizione".