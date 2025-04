Juve, Tacchinardi: “Locatelli migliore in campo, Vlahovic male. Temo che…”

Intervenuto su Instagram l'ex Juve Tacchinardi ha analizzato la prestazione dei bianconeri contro la Roma: le sue parole

Intervenuto su Instagram l’ex Juve Tacchinardi ha analizzato la prestazione dei bianconeri contro la Roma: “Penso che Locatelli sia stato il migliore in campo. Sono contento anche perché è stato criticato l’anno scorso, anche giustamente, perché non ha fatto delle buone partite. Quest’anno comunque con Thiago Motta si è sempre sporcato le mani, ha sempre lavorato, ha sempre battagliato. Ma in questa partita si vede il credo di Igor e lui e l’ha capito forse più di tutti: verticale sempre, avrà toccato 100 palloni, uno indietro, gli altri tutti in avanti e con il goal è stato premiato per il coraggio la volontà, l’ambizione e la personalità. Grande Loca”.

Juve, le parole di Tacchinardi

"Non piace parlare di peggiori, ma di quelli che sicuramente hanno fatto non una partita di alto livello e devo dire che Dusan non ha fatto bene. Io ho paura che Dusan abbia un po' staccato mentalmente, ma Igor, secondo me, riuscirà a trovare la chiave giusta per farlo tornare quel Dusan affamato, quel Dusan cattivo. Anche se poi in qualche situazione non è stato servito benissimo. Però ecco sicuramente manca quel giocatore che può fare quei goal fondamentali per entrare in Champions League. Però, insomma, io penso che nella partita con la Roma, una Roma che ha viaggiato a ritmi importanti negli ultimi mesi e ha recuperato tante posizioni in classifica, ed è una Roma in grande salute la Juve esce non a testa alta, altissima", ha concluso.