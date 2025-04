Conte-Juventus, ci sono novità pesanti: Antonio vuole... / News

La Juventus continua a lavorare per provare a costruire qualcosa di grande... anche in panchina. Facciamo il punto della situazione

Igor Tudor lavora senza la certezza di cosa accadrà al termine della stagione. La Juventus è stata chiara con lui: contratto di due mesi, stop. Non ci sarà alcun rinnovo automatico nemmeno in caso di quarto posto e, quindi, di qualificazione in Uefa Champions League. La permanenza, se ci sarà, avverrà su decisione del tutto arbitraria e personale della società che avrà dunque ritenuto, in base ai risultati e a come saranno andate le cose tra campo e spogliatoio, Tudor meritevole di permanenza. Quindi, meritevole di poter impostare un nuovo progetto dopo quello deludente targato Thiago Motta. Ma per ora, non si hanno certezze. E non le ha nemmeno la Juventus al punto che, sperando in un grande finale di stagione con quarto posto finale, si guarda già intorno sul calciomercato degli allenatori. E – non è un mistero – sogna Antonio Conte. Ecco, proprio sul salentino, arrivano aggiornamenti pesanti.

Juve-Conte, si può? Ecco cosa sappiamo / Notizie calciomercato

Partiamo dal qui e ora. Antonio Conte è concentratissimo sul finale di stagione da vivere col suo Napoli. Ha promesso 8 finali da disputare con il sogno scudetto nel cuore. I giochi non sono finiti, l’Inter è lì a vista, la squadra ci proverà. Poi, si aprirà la partita sul suo futuro. Come sappiamo, il contratto che lo lega al Napoli durerà altri due anni. E la volontà della società – per ora, fino a prova contraria, anche dell’allenatore – è di onorarlo. Ma mai dire mai. Specie se la Juventus dovesse fare pressing e continuare a corteggiare l’allenatore che non ha mai fatto mistero di voler tornare un giorno. Si parla di una presunta clausola che lo libererebbe solo dall’estate 2026. Ma, come scrive Calciomercato.com, poco conta. Nel senso che se Conte di dimettesse – e può farlo – allora rinuncerebbe anche allo stipendio rimanente. Tutto si può, insomma. La Juventus deve capire se e quanto vuole spingersi per riportare il salentino sulla sua panchina. A questo proposito, oggi abbiamo pubblicato una notizia molto pesante in tal senso <<<