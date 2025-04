Juve, Tudor pensa alla svolta con il Lecce: Kolo, Vlahovic, Yildiz e Nico in campo insieme

Juve a trazione anteriore contro il Lecce? Tudor prepara la svolta tattica: tutti e quattro gli attaccanti in campo insieme

Due partite giocate, due gol. L’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juve è iniziata con una vittoria e un pareggio, quattro punti importanti, certo, ma troppa poca pericolosità offensiva. Da qui al termine del campionato i bianconeri dovranno provare a fare qualcosa in più. Serve una svolta. Per questo secondo quanto riportato da Tuttosport l’allenatore croato in vista della partita contro il Lecce starebbe pensando a una novità di formazione: Vlahovic, Kolo Muani, Yildiz e Nico Gonzalez tutti contemporaneamente in campo. Una Juve a trazione anteriore.

Juve a trazione anteriore, l’idea di Tudor

Partiamo dal modulo: non si tocca il 3-4-2-1. A cambiare sono però gli interpreti. Tudor potrebbe infatti pensare di schierare di nuovo Nico Gonzalez a tutta fascia, ruolo in cui ha convinto contro il Genoa, e di far giocare Yildiz e Kolo Muani come trequartisti alle spalle di Vlahovic. Sarebbe una Juve di certo offensiva, che potrebbe far molto male alla squadra di Giampaolo. L'unico grande dubbio riguarda l'equilibrio di squadra: con così tanti attaccanti in campo i bianconeri riusciranno a difendere? Servirà un grande sacrificio da parte di Nico, Kolo, Yildiz e lo stesso Vlahovic.