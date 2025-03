UFFICIALE – Nel girone della Juve Next Gen escluso il Taranto

Il Tribunale Federale Nazionale ha deliberato l'esclusione del Tarano in Serie C: i pugliesi erano nello stesso girone della Juve Next Gen

Novità importanti stravolgono il campionato di Serie C e più in particolare il Girone nel quale milita anche la Juventus Next Gen. Attraverso un comunicato ufficiale, Il Tribunale Federale Nazionale ha escluso il Taranto dal Gruppo C per violazione di natura amministrativa. Inoltre, nello stesso si una penalizzazione in termini di punti per Lucchese, Messina e Triestina. Di seguito la nota integrale deliberata dall’organo di Stato.

Il comunicato del Tribunale Federale Nazionale sul Taranto

"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con l'esclusione dall'attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Il TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C). Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite lo scorso 3 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa".