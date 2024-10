Magnanelli deluso: “Mi aspettavo un inizio migliore”

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di oggi.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri U19. Ecco le sue parole: “Mi aspettavo una partenza diversa del match, ma dopo un approccio timido, dopo un quarto d’ora la partita è cambiata: abbiamo avuto il predominio del campo e creato tante occasioni e la seconda parte del primo tempo giocata dai ragazzi è stata ottima. Nella ripresa ci abbiamo provato fino alla fine: abbiamo affrontato una squadra che, con il gol iniziale, è riuscita a incanalare bene la sfida e noi siamo stati costretti a rincorrere il pareggio. Peccato non esserci riusciti, perché meritavamo qualcosa in più”.

Sui calciatori

“Ho a disposizione un ottimo gruppo di giocatori, in crescita da quando ho iniziato a lavorare con loro a luglio: giovani che lavorano sia sul lato tecnico che umano, siamo in fase di costruzione e quindi l’equilibrio in queste fasi fa la differenza. Ragionare e capire dove migliorare, come finalizzare meglio e riempire l’area ad esempio, ma sono tutte cose che non mi preoccupano: siamo qui per lavorare e migliorare, tutti insieme. Abbiamo la fortuna di giocare subito nei prossimi giorni e di provare a rifarci, anche perché il percorso in Youth League per noi è importante tanto quanto il campionato. Dobbiamo essere consapevoli del gruppo e delle potenzialità, ma sono tranquillo da una parte e voglioso di rifarci subito dall’altra”.