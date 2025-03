Rosucci: “Oggi è mancato lo spirito, ma basta passi falsi”

Martina Rosucci, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche della partita di ieri.

Martina Rosucci, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Avremo tempo di lavorare con umiltà, perché oggi non siamo state all’altezza di questa maglia: non abbiamo scuse, non ci sono infortuni e neanche stanchezza che tenga. Abbiamo avuto due occasioni per allungare il vantaggio in classifica e non le abbiamo sfruttate: ora torniamo a metterci sotto con più forza perché tutto resta nelle nostre mani. Sappiamo tutto quello che dobbiamo fare e dopo questi passi falsi anche quello che dobbiamo evitare”.

Sulla gara

"Oggi è mancato lo spirito, non siamo state attente e ciniche a sufficienza: in una partita del genere sono tante le cose che non funzionano, nonostante l'impegno di tutte. In una stagione lunga ci sono dei momenti così: per fortuna abbiamo creato un vantaggio tale che ci permette di affrontare dei momenti di calo o dei passaggi a vuoto. Personalmente giocherei un'altra partita domani per rifarmi: non è questione di riposo, ma quando giochi gare del genere avresti voglia di tornare in campo per rimetterti subito in carreggiata".