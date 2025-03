Juve-Atalanta, la moviola della partita: per Sozza partita “semplice”

La moviola della partita di Serie A tra Juventus e Atalanta: per l'arbitro Simone Sozza una partita facilitata da un match a senso unico

Nella ventottesima giornata di Serie A, la Juventus crolla in casa per 4-0 contro l’Atalanta. La sconfitta, che riduce al lumicino le già limitate chance di rientrare in una clamorosa corsa Scudetto, è stata diretta dall’arbitro Simone Sozza. Il metro di giudizio del direttore di gara, generalmente votato a fischiare meno possibile, è stato conforme anche oggi. A facilitare la direzione di gara è però certamente il modo con cui essa si è presto indirizzata in unico senso, limitando a uno gli episodi da moviola decisivi.

Mano Mckennie: rigore “generoso”

Sotto la lente di ingrandimento c'è solo il rigore che porta al vantaggio per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Dopo una punizione battuta in area, il direttore di gara ha fischiato immediatamente un rigore ai nerazzurri per un tocco di braccio a distanza ravvicinata di Mckennie. Il check al Var, oltre a confermare la decisione di Sozza, ha inoltre ritenuto regolare un precedente tocco di Lookman in occasione del tiro terminato proprio sull'americano della Juve. La decisione, per quanto possa essere definita generosa, non fa però che applicare il regolamento, forse in questo senso fin troppo stringente.