Bucciantini: “Bastava metterli nei loro ruoli? Ora la Juve è più libera”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Bucciantini ha parlato della Juve di Tudor: “Bastava metterli nei loro ruoli? Non è poco per responsabilizzarli, perché poi ti devono rispondere. In generale la Juventus di Tudor mi sembra un po’ più libera di esprimere energie, positività nella partita, un po’ meno preoccupata nella teoria che c’è da fare, ma vivere insieme durante la partita. E una Juve più vispa almeno e questo è evidente. E’ una Juve che attacca con più velocità e si realizza in questo protagonismo, vive la partita per i momenti che offre e non sta lì con la testa a cosa c’è da fare”.

Juve, le parole di Bucciantini

Sulla lotta Champions: "In questa corsa Champions sono tutte vicine e conta capire quanto stanno crescendo e quante possibilità hanno le squadre non tanto per il calendario perché il 2-2 di Parma-Inter dimostra che tutte le gare sono in discussione ma conta sapere a che punto sei come squadra. In questo momento sta bene la Fiorentina e sta male l'Atalanta, la Juventus sta tornando mentre dieci giorni fa non avrebbe avuto chance per andare in Europa, adesso sta tornando squadra e ci andrà. Questo è fondamentale ed è più importante del calendario. In questo momento la Juventus è tornata a camminare in avanti".