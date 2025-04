Rassegna stampa / Roma-Juve, Kolo Muani a caccia di una maglia

La rassegna stampa di venerdì 4 aprile: la Juve si avvicina al delicato match di Serie A con la Roma: Kolo Muani scalpita per un posto dal 1'

Oggi è venerdì 4 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Nella rosea spazio alla Roma antagonista della Juventus domenica in Serie A per una sfida dal sapore di Champions. Per i capitolini, si ragionerebbe per il dopo Claudio Ranieri: l’ultima suggestione conduce a Stefano Pioli. Invece, la prima pagina è dedicata al Milan e alle mosse per la prossima stagione. L’idea sarebbe ricreare una base di calciatori italiani, su tutti puntando su Lucca e Pellegrini, ma anche su Udogie e l’ex bianconero Chiesa.

Corriere dello Sport

In risalto la marcia di avvicinamento all’incontro Roma-Juventus. Lato bianconero, Igor Tudor proverà a invertire un trend personale contro i giallorossi, ma soprattutto per La Vecchia Signora, la quale avrebbe rimediato solo 16 punti su 39 a disposizione negli ultimi 13 incontri contro la squadra capitolina. Per la sfida scalderebbe i motori Randal Kolo Muani, il quale insidierebbe la titolarità di Dusan Vlahovic. Verso una maglia dal 1′ Andrea Cambiaso. Intanto, nella serata di ieri, la squadra ha cenato insieme al proprio allenatore, il quale ha invocato il senso di responsabilità del gruppo.

Tuttosport

Il quotidiano sportivo torinese mette in risalto un dato che darebbe credito alle parole espresse dal neo tecnico della Juventus, Igor Tudor, nella conferenza stampa di presentazione. La statistica si riferirebbe al maggior numero complessivo di chilometri percorsi dalla squadra bianconera nella partita di Serie A contro il Genoa, ossia 120 km: 13 in più rispetto a quelli del match contro la Fiorentina. Inoltre, chiusura con le parole di Claudio Marchisio, per il quale Kenan Yildiz avrebbe ora una maggiore libertà di inventare. Leggi anche le ultime di calciomercato sulla Juventus <<<