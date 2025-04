Juve, niente lesioni per Perin: l’esito degli esami

Buone notizie per la Juve: gli esami strumentali svolti da Perin non hanno rilevato lesioni. Il portiere sarà subito a disposizione di Tudor

Buone notizie in casa Juve: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Perin non hanno rivelato lesioni. Il portiere italiano ha saltato la sfida contro la Roma per un problema muscolare ma l’allarme sembra essere già rientrato.

Juve, le parole di Tudor

Al termine della partita contro la Roma in conferenza stampa Tudor ha detto: "Abbiamo fatto un gran bel primo tempo, siamo scesi in campo con personalità e voglia di giocare, e non era scontato. In questo periodo, venire qui non è semplice. Sono molto contento di come abbiamo interpretato la partita. Poi è chiaro, nel secondo tempo hanno cambiato un po' il sistema, ed è normale: vieni a giocare in casa della Roma, che veniva da sette vittorie consecutive, qualcosa ti toglie. Abbiamo concesso quel calcio d'angolo, abbiamo subito il colpo, ma alla fine abbiamo chiuso bene. Avremmo voluto trovare anche il secondo gol, e in effetti siamo stati abbastanza pericolosi per poterlo fare. Tutto sommato, è un pareggio che accettiamo: ci dà consapevolezza e positività, e ci spinge a lavorare ancora di più per crescere nelle prossime partite".