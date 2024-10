Le probabile formazioni di Juve-Lazio: cambia il ruolo di Cambiaso

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Thiago Motta e Baroni per il match di Serie A tra Juve e Lazio

Terminata la pausa nazionali è il momento di tornare a pensare alla Serie A. Questa sera alle 20:45 la Juve scenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino contro la Lazio, un match di fondamentale importanza per entrambe le squadre. Vincendo infatti andrebbero ad agganciare il Napoli in testa alla classifica: vietato sbagliare. Ma quali saranno le scelte dei due allenatori? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

Juve-Lazio, le probabili formazioni

In casa Juve Thiago Motta dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti. Oltre a Bremer, infatti, i bianconeri non potranno contare su McKennie, Koopmeiners e Conceicao. Per questo il tecnico della Vecchia Signora sarà costretto a schierare una formazione fortemente rivisitata. In porta Di Gregorio, con Savona, Gatti, Kalulu e Cabal a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio a Locatelli e Thuram, mentre sulla trequarti i favoriti cono Cambiaso, Douglas Luiz e Yildiz. Il terzino italiano dovrebbe quindi agire in attacco, ruolo che ha già ricoperto con successo a inizio stagione. A guidare il reparto offensivo sarà il solito Vlahovic, faro della squadra di Thiago Motta.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.